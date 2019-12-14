Isparta Spor Lisesi gol yemeden şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta Spor Lisesi gol yemeden şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Isparta Spor Lisesi gol yemeden şampiyon oldu

6 saat önce

Isparta Liselerarası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi.

Isparta Spor Lisesi gol yemeden şampiyon oldu, System.String[]

Isparta Liselerarası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi. Isparta Spor Lisesi, finalde karşılaştığı Gülkent Anadolu Lisesi'ni 6-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.


Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçta, Isparta Spor Lisesi, Uğur (2), Murat Becek (2) Enes ve Yaşar ile rakibine yarım düzine gol attı.


Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Yalçın ve Ömer Özcan'ın öğrencileri, Isparta'yı grup müsabakalarında temsil edecek. İl Birinciliğinde tüm rakiplerini mağlup etmeyi başaran Spor Lisesi, müsabakaları gol yemeden tamamladı. - ISPARTA

Anadolu Lisesi, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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