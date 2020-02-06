Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk - Son Dakika Spor

Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk

6 saat önce

Isparta Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk, System.String[]

Isparta Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Genç Kız-Erkek İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda final müsabakaları ile birlikte sona erdi. Müsabakaların sonunda Kızlarda Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Işıkkent Anadolu Lisesi üçüncü, erkeklerde Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - ISPARTA

Isparta, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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