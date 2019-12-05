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Isparta Spor Lisesi'nden atletizmde çifte birincilik

7 saat önce

Isparta'da Liselerarası Genç Kızlar ve Erkekler Kros İl Birinciliği yarışmaları Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Botanik Park'ta gerçekleştirildi.

Isparta Spor Lisesi'nden atletizmde çifte birincilik, System.String[]

Isparta'da Liselerarası Genç Kızlar ve Erkekler Kros İl Birinciliği yarışmaları Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Botanik Park'ta gerçekleştirildi.


Atletizmdeki dereceleriyle adından sıkça söz ettiren Spor Lisesi, Genç Kızlar ve Erkekler kategorilerinde il birincisi oldu.


Spor Lisesi Genç Erkek Kros Takımı'nı birinciliğe taşıyan kadroda, Semih Can Kaçar, Mert Dinçer, Mevlüt Can Karaboyalı, Naji Mohammed Saleh, Hasan Yerlikaya, Yakup Zengin isimli sporcular yer aldı.


Spor Lisesi Genç Kız Kros Takımı'nı zirveye taşıyan kadroda şu isimler yer aldı; "Yağmur Baykal, Asiye Nur Sancar, Edanur Yavuz, İpek Nur Oğan, Mellike Akkuş ve Sümeyye Karakaytu".


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Süleyman Demirel Üniversitesi, Mevlüt Can, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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