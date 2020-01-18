Isparta Spor Lisesi'nden filede çifte şampiyonluk - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta Spor Lisesi'nden filede çifte şampiyonluk - Son Dakika Spor

Isparta Spor Lisesi'nden filede çifte şampiyonluk

6 saat önce

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç A Kız-Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Isparta Spor Lisesi'nden filede çifte şampiyonluk, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç A Kız-Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Kentte, 27 Aralık 2019-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Işıkkent ve 6 Mart Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 20 okuldan 240 sporcu katıldı. Final heyecanı 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği final müsabakaları heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Final müsabakalarının sonunda kızlarda Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Murşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördündü oldu. Erkeklerde de şampiyonluğa Isparta Spor Lisesi ulaştı. Erkeklerde ikinci Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, dördüncü ise Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ödül töreniyle takdim edildi. Okul sporları voleybol müsabakalarında birinci olan takımlar grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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