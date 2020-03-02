Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: ' Alınacak her kararın, atılacak her adımın... - Son Dakika

Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın...

7 saat önce

Isparta'da Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek ortakbir açıklama yaptılar.

Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama:

Isparta'da Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek ortakbir açıklama yaptılar. Ortak basın açıklamasını Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar okurken, İdlip'teki saldırı kınandı.


Ortak basın açıklamasında hain saldırı tepki gösterildi. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendiklerini dikkat çekildi. Isparta Ticaret veSanayi Odası'ndan yapılan ortak açıklamada "Şu an 81 İl'de Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk


Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.


Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerine yer verildi.


Askerlerin İdlib'de, hem ülke sınırları ve hem de mazlumları koruduğunun hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti: " Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.


Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz
Senegal, Tunus ve Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi Son Dakika: Merkel, Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge teklifine destek verdi Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta STK'lardan İdlib için ortak açıklama: " Alınacak her kararın, atılacak her adımın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]