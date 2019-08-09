Son Dakika Haberleri: Isparta Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün vefat etti
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Isparta Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün vefat etti

1 saat önce

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Mustafa Üstün, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kolon kanserine yenik düştü.

Isparta Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün vefat etti, System.String[]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Mustafa Üstün, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kolon kanserine yenik düştü. Belediye Başkanı Üstün, geçtiğimiz gece hayata gözlerini yumdu.

Vefat eden Başkan Üstün için AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun yayımladığı mesajında, "İnnalillahi ve innaileyhi raciun. Sütçüler Belediye Başkanımız Mustafa Üstün, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Cuma Namazı sonrası Sütçüler ilçemizde defnedilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

İki dönemdir belediye başkanlığı yaptığı ilçede bugün kılınacak cenazenamazının ardından toprağa verilecek olan Üstün'ün cenazesine siyasi ve bürokrat çok sayıda katılım olması bekleniyor. - ISPARTA
Mustafa Üstün, Sütçüler, Isparta, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
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