Isparta Suya Gömülen Cipten Önce Kendini Sonra Aracını Kurtardı

Isparta'da Mehmet Eskici'nin gezintiye çıktığı cipi gölet kenarında beklediği sırada suya gömülmeye başladı.

Isparta'da Mehmet Eskici'nin gezintiye çıktığı cipi gölet kenarında beklediği sırada suya gömülmeye başladı. Can havliyle kendini araçtan dışarı atan Eskici arkadaşlarının yardımıyla önce kendini ardından da insan zinciri ve halatlarla aracını kurtardı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, dün Atabey ilçesindeki gölette meydana geldi. Isparta Davraz Offroad Kulübü üyesi 35 kişilik grup arazi araçlarıyla tura çıktı. Bir süre sonra grup yaklaştıkları göletin kenarında durdu. Bu sırada Mehmet Eskici'nin kullandığı cip bir anda batmaya başladı. Sürücü önce araçtan çıkarak kendini kurtarırken, ardından da suya batmak üzere olan cipini arkadaşlarının yardımıyla kurtardı. Halat yardımıyla kıyıya çekilen araçta maddi hasar oluştu.



KURTARILMA ANI KAMERADA



Mehmet Eskici'nin aracının batmaya başlaması ve Eskici'nin hem kendisi hem de aracını kurtarmak için verdiği mücadele gruptaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde batmaya başlayan aracından çıkan Mehmet Eskici'nin cipin arkasından tuttuğu, bu sırada arkadaşlarının da kendisine yardım ederek insan zinciri oluşturdukları yer aldı. Hemen arkasından halatın bağlandığı cipin, başka bir araç yardımıyla çekilerek kurtarılması görüntülere yansıdı.

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