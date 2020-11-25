Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram, litre, Türk lirası) şöyle:

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