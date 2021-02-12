Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 3,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|2,03
|Satım
|Buğday (Kırık)
|Kg
|1,82
|Satım
|Buğday unu
|Kg
|2,81
|Satım
|Buğday kepeği
|Kg
|1,84
|Satım
|Razmol
|Kg
|1,74
|Satım
|Bonkalite
|Kg
|1,85
|Satım
|Süt
|Lt
|2,74
|Satım
|Elma
|Kg
|3,46
|Müstahsil
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|1,10
|Satım
Kaynak: AA
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