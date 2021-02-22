Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa (Yemlik)
|Kg
|1.60
|Müstahsil
|Buğday unu
|Kg
|2.87
|Satım
|Buğday kepeği
|Kg
|1.72
|Satım
|İrmik (Buğday)
|Kg
|3.58
|Satım
|Bonkalite
|Kg
|1.94
|Satım
|Elma
|Kg
|7.95
|Müstahsil
|Ayva
|Kg
|7.95
|Müstahsil
|Nar
|Kg
|7.95
|Müstahsil
|Elma fidanı
|Adet
|9.11
|Müstahsil
Kaynak: AA
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