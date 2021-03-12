Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 2,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları şöyle:

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