Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|1,73
|Müstahsil
|Buğday
|Kg
|1,90
|Müstahsil
|Nohut
|Kg
|7,13
|Satım
|Et (Sığır karkas)
|Kg
|35,00
|Satım
|İnek sütü
|Lt
|1,74
|Satım
|Dana
|Ad
|10,000.00
|Müstahsil
|İnek sütü
|Lt
|2,68
|Müstahsil
|Kuru soğan
|Kg
|0,70
|Müstahsil
|Patates
|Kg
|0,83
|Müstahsil
|Sığır
|Kg
|32,00
|Müstahsil
|Lavanta (Demet)
|Kg
|13,78
|Müstahsil
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|1,12
|Satım
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Isparta Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi