Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:

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