Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu - Son Dakika
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Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu

01.10.2022 22:16

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanlığına Metin Çelik seçildi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanlığına Metin Çelik seçildi.

ITSO 21. Dönem Meclisi, 2022-2026 döneminde görev yapacak yeni yönetimi belirlemek için Oda binasında bir araya geldi.

Mevcut başkan Mustafa Tutar ile yarışan Metin Çelik seçimi kazandı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Öncelikle üyelerimize ve Isparta'mıza hayırlı olsun. Bugün şölen tadında bir seçim yaptık. Hiçbir tartışma olmadan, Isparta Ticaret Odası üyelerine yakışır bir seçim yaptık. Ekibimle birlikte çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Burada kaybeden yok, kazanan her zaman Isparta'dır, Isparta olacaktır." dedi.

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Kaynak: AA

Metin Çelik, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu - Son Dakika
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