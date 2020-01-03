Isparta trafiğine 'Ücretli otopark' neşteri - Son Dakika

Isparta'daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla 3 caddede ücretli otopark uygulamasına geçildi.



Isparta Belediye Meclisince alınan karar gereğince, uygulamanın hayata geçtiği ve belediye personelinin görev aldığı belirlenen caddelerde ilk 15 dakikalık parklar ücrete tabii olmazken sonraki süreler ise kalınan dakikaya bağlı belirlenen fiyatlara göre ücretlendiriliyor.



Kentte daha önceleri polis ekiplerinin söz konusu caddelerde nöbet tutarak, uygunsuz parkları kaldırmak için çalıştığı alanlardaki yeni uygulama sayesinde ayrıca, hem polisin iş yoğunluğunun hafifletildiği hem de trafik akışının hızlandığı gözlendi.



Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, kentte AK Parti belediyesinin göreve gelmesinin ardından kurulan Ulaştırma Müdürlüğü ile kentteki trafik akışını rahatlatmak adına küçük dokunuşlar yaptıklarını söyledi.



"Halkımızdan gelen olumlu talepler ve beklentiler doğrultusunda bu uygulamaya geçmiş olduk"



İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, yaptıkları trafik düzenlemelerinden sonra esnaf ve vatandaşlardan da olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Büyükçulcu yaptığı açıklamada, "Yerel seçim öncesinde Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in, şehir merkezindeki trafiği rahatlatma noktasındaki konular ve gündemimizde olan hususlardan bir tanesi buydu. Buna bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatmak, daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti sağlamak adına ilk yaptığımız çalışmalardan biri belediyede Ulaştırma Müdürlüğünü kurmak oldu. Bundan sonra da şehir geneli ve caddelerde ufak dokunuşlarla hem sağlıklı, hem güvenli seyahat etme imkanı, hem de ulaşımı kolaylaştırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak adına yaptığımız çalışmalardan bir tanesi ücretli otopark uygulaması oldu. Amacımız, yoğun trafiği ortadan kaldırmak, akıcı bir trafik oluşturmak, Buna bağlı olarak da belediyemiz bünyesinde, ihtiyaç babında, insanların talepleri doğrultusunda, ücretli otoparka geçmekti. Bu uygulama dün itibariyle faaliyete geçti. Bunun öncesinde tabii ki esnaf ve vatandaşlarımızın görüşleri alındı, anketler yapıldı. Halkımızdan gelen olumlu talepler ve beklentiler doğrultusunda bu uygulamaya geçmiş olduk" dedi.



"Uygun görülen ve belirlenmiş olan caddelerde de kademeli olarak uygulamaya geçilecek"



Kentte ilk olarak uygulamaya konulan ücretli cadde otopark sisteminin belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda farklı caddelerde de hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, "Şu an itibariyle Mimar Sinan Caddemiz, Cumhuriyet Caddemiz ve 113. Cadde'de bu uygulamaya başladık. İlerleyen günlerde, belediye meclisimizde aldığımız karar gereğince, uygun görülen ve belirlenmiş olan caddelerde de kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Yeni istihdam alanı da oluştu ancak zaten Isparta Belediyemizin Ulaştırma Müdürlüğü bünyesindeki kapalı otoparklarında görev yapan arkadaşlarımızla bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız bilgi ve tecrübe sahibiler" diye konuştu.



Yaz ve kış aylarındaki ücretlendirmede 2 saat farklılık olacak



Ana arterlerdeki yeni sistem için, "Bu konuda aldığımız bilgiler, vatandaşlarımızın bu uygulamadan memnun olduğu noktasında" diyerek açıklamalarını sürdüren Büyükçulcu, şöyle devam etti:



"Umuyorum herkes bu işten memnun olacaktır. Şehrimizde daha kolay ulaşım imkanı sağlanacak. Uygulamamız, Meclisimizce alınan karar gereğince, kış döneminde sabah 08.00 ve akşamüzeri saat 18.00'e kadar, yaz döneminde ise bu uygulama sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında olarak planlandı."



Esnafın talebiyle ilk 15 dakika ücretsiz oldu



Uygulamanın, cadde üzerindeki esnafların ticari menfaatlerini de göz ardı etmediğini sözlerine ekleyen Büyükçulcu ayrıca, "Esnaflarımızdan bu konuda gelen talep doğrultusunda ilk 15 dakika ücretsiz kullanım sağlanacak, daha sonraki süreçte de ücretlendirme uygulaması başlayacak. Bununla birlikte, bu uygulama sonrasında kapalı otoparklarımızın vatandaşlarımız tarafından daha yoğun olarak kullanıldığını gördük. Buna bağlı olarak, 2 otoparkımızda da abonmanlık sistemini devreye soktuk. Bu noktada da halkımız ve esnafımızın gelen bildirimlere göre son derece memnun olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA