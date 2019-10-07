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Isparta traktör uçurumdan yuvarlandı

59 dakika önce

Traktör uçurumdan yuvarlandıIsparta'nın Gönen ilçesinde kontrolden çıkan traktör 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Isparta traktör uçurumdan yuvarlandı, System.String[]

Traktör uçurumdan yuvarlandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde kontrolden çıkan traktör 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araçtan atlayan sürücü Ramazan Alaca (24) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana geldi. Manastır mevkiinde bulunan Yunus Emre Türbesi'nden gelen Ramazan Alaca yönetimindeki 32 FC 295 plakalı traktör, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü Ramazan Alaca son anda traktörden atladı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlileri tarafından uçurumdan çıkarılan Ramazan Alaca'nın bacağında kırıklar tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Ramazan Alaca, 112 ekipleri tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Traktör ise çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

Isparta, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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