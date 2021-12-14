Isparta Turizmi İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Isparta Turizmi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

14.12.2021 00:14

Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 2022 yılı Turizm ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında Isparta'nın tanıtımı için yapılan çalışmalar hız kazandı.

Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 2022 yılı Turizm ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında Isparta'nın tanıtımı için yapılan çalışmalar hız kazandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Antalya, Afyon ve Denizli'de faaliyet gösteren tur operatörleri ve acenteler için gezi programları düzenlendi.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ; Isparta turizm paydaşları, resmi Kurumlar ve STK'ların oluşturduğu İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantılarında alınan kararlar gereği; Antalya, Afyon ve Denizli ilinde faaliyet gösteren acente ve tur operatörleri Isparta İl Merkezi, Davraz Turizm Merkezi, Yalvaç, Eğirdir, Keçiborlu, Atabey, Sütçüler ve Aksu ilçelerimizde bulunan doğal ve tarihi yerleri gezdiler.

Misafir tur operatörleri ve acenteler gezilerinin ardından Isparta'da faaliyet gösteren yerel acentelerle de bir araya gelerek çeşitli iş birlikleri gerçekleştirdiler. Katılımcı gruplar, gezilerin düzenlenmesinden çok memnun olduklarını söyleyerek 2022 yılında yapacakları programlarda Isparta'ya daha çok yer vereceklerini belirttiler.

Kaynak: Habermetre
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Ömer Seymenoğlu, Isparta, Antalya, Turizm, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Isparta Turizmi İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika


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