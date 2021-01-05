Isparta-Uludere arası kardeşlik köprüsü - Son Dakika

AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in misafiri oldu

Isparta Belediyesi ile Şırnak'ın Uludere, Şenoba ve Hilal Beldeleri kardeş şehir olmuş ve arada gönül bağları kurulmuştu. Kardeş şehir olmanın ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yerleşim yerlerini ziyaret etmiş ve karşılıklı işbirliği konuları ele alınmıştı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte son olarak da AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeş belediye kapsamında Isparta Belediyesi bizim üç belediyemiz Uludere İlçe merkezi, Şenoba ve Hilal Belde belediyemiz kardeş belediye oldu. Sağ olsun Şükrü Başkanımız gelerek belediyelerimizi ziyaret etti, bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Bizlerde iade-i ziyaret kapsamında başkanımızı ziyaret ettik. Kendisinden çok memnunuz, çok seviyoruz. Kendisini bir abi olarak görüyoruz. Başkanımızın öncülüğünde inşallah Uludere-Isparta gönül köprüleri kuracağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Şırnak'ın Uludere İlçesi, Şenoba ve Hilal Beldeleri ile kardeş şehir olduklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü şekilde bizde bu uygulamaları yapıyoruz" dedi.

Daha önce kardeş belediyeleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Ziyaretimizde görmüş olduğumuz ilgi ve alakayı Isparta'daki tüm dostlarımıza anlattık. Bizler sizin oraya gelince insanının, oraların güzelliğini, kadirşinaslığını gördük. Vatandaşlarımızın samimiyeti kalbimizde duruyor. Orada olmaktan bizlerde onur duyduk. Yıllarca terörle mücadele eden bir bölge. Terörün bitmesi için yapmış olduğunuz mücadelelerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki kolay olmadı, birçok sivil vatandaşımızın da bu mücadelenin içerisinde, dik duruşuyla şehitlerimiz de oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim için önemli bir bölge, sizlerle bu kardeşliği, birlik beraberliği yapmak bizlere çok mutluluk veriyor. Sizlerde bizleri ziyaret için çok uzaklardan buraya geldiniz. Isparta olarak yapmış olduğunuz bu ziyarete teşekkür ediyoruz. Birbirimize karşı desteklerimiz, yapmamız gereken ne gibi fedakarlıklarımız varsa bizler bunu yapmak ve bu beraberliği çok daha ileriye taşımak istiyoruz" görüşlerinde bulundu.

Başdeğirmen, pandemi sürecinden sonra Ispartalı ve Şırnaklı kadınların karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmelerini, karşılıklı gönül köprülerinin kurulmasını istediklerini dile getirdi. Başdeğirmen, "Ülkemiz en güzeline layık olan bir ülke. Amacımız, sizlerle birlikte doğuyla, batıyı birleştirerek, işbirliğimizi devam ettirerek, el birliği, güç birliği, çok daha güzel şeyler yapabilmektir. Buradan da Şırnak bölgesindeki tüm dostlarımıza kucak dolusu selamlarımızı götürmenizi istiyorum" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA