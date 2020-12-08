Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Diler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Diler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
08.12.2020 18:49
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Diler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlar, 8 gün önce yakalandığımız Kovid-19 tedavimiz evde devam ediyor. Genel durumumuz iyidir. Bu vesileyle bizlerle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Dostlarımızın dualarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
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