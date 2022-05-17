Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kuruluşunun 4. yılı kutlandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ)'nün 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, akademik unvanını yükselten akademisyenler için akademik biniş giyme töreni yapıldı.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitelerinin "Uygulamalı Eğitimde Ortak Akıl" sloganıyla 4. yılına ulaştığını söyledi. Üniversitenin temellerinin 1976'da Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak atıldığını anlatan Diler, şöyle devam etti:

"Isparta Meslek Yüksekokulu ve Eğirdir Su Ürünleri Yüksek Okulu ile atılan ve sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesinden doğan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 4 yaşında olmasına rağmen 40 yılı aşan bir tecrübe ve birikimin ürünüdür. 7 fakülte, 1 yüksekokul, 18 MYO ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 25 bine yakın öğrencisi, 700 akademisyenimiz 600 idari personelimiz ile ülkemiz yüksek öğrenimine hizmet etmekteyiz."

Konuşmaların ardından temsili pasta kesildi. İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun sahne aldığı etkinlik davetliler tarafından büyük beğeni topladı.