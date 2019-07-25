Son Dakika Haberleri: ISPARTA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
Son Dakika Güncel Haber

ISPARTA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

50 dakika önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Jandarma ekipleri Tokmacık köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 3 ayrı bölgede yapılan aramada 711 gram kubar esrar, 262 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir bitkisi tohumu, hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrolle bırakıldı.
ISPARTA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
Kenevir, Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin, "Oğlum öldüyse benim bayramım" dediği gencin cesedi bulundu Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Kapıkule'de 6 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ISPARTA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]