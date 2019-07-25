ISPARTA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA
50 dakika önce
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
ISPARTA'nın Yalvaç
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Jandarma
ekipleri Tokmacık
köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 3 ayrı bölgede yapılan aramada 711 gram kubar esrar, 262 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir bitkisi tohumu, hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrolle bırakıldı.
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