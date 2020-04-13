Son Dakika › Güncel › Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı - Son Dakika
Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı
6 saat önce
Cerrahi maske satışının yasaklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile illere gönderilen maskelerin ilk bölümü Isparta Valiliği tarafından dağıtılmaya başladı.
Cerrahi maske satışının yasaklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile illere gönderilen maskelerin ilk bölümü Isparta Valiliği tarafından dağıtılmaya başladı. Isparta Valiliği ekipleri öncelikli olarak maskelerin bir bölümünü vatandaşların kullanıldığı Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne teslim etti. Maskeler buradan da maskesiz binmenin yasak olduğu otobüslerde vatandaşlara verilecek.
Isparta Valiliği ekipleri Isparta Belediyesi Köy ve İlçe Garajı zabıta noktasına da maske teslim edilerek seyahat edecek ve maskesi olmayan vatandaşlara ulaştırılmasını istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla birebir işlem yapan kamu kurumlarına da maske teslim edilerek maskelerin personel ve vatandaşlara ulaştırılması sağlandı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar