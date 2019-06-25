Son Dakika Haberleri: Isparta Valiliği'nden 'İletişim yoluyla dolandırıcılık' uyarısı
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Isparta Valiliği'nden 'İletişim yoluyla dolandırıcılık' uyarısı

1 saat önce

Isparta Valiliği tarafından yapılan uyarıda, kendilerini savcı, özel kalem müdürü, polis, jandarma veya sigorta yetkilisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Isparta Valiliği'nden 'İletişim yoluyla dolandırıcılık' uyarısı, System.String[]
Isparta Valiliği tarafından yapılan uyarıda, kendilerini savcı, özel kalem müdürü, polis, jandarma veya sigorta yetkilisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Hayali senaryolarla telefon dolandırıcılığına dikkat

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla yazılı açıklamada, "Ülkemiz genelinde gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan suç türlerinden olan iletişim yolu ile dolandırıcılık suçunu işleyenler, vatandaşlarımıza kendilerini özellikle cumhuriyet savcısı, jandarma, polis, özel kalem müdürü, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlarla tanıtarak, 'Engellilere yardım talebi adı altında, adınız terör örgütü soruşturmalarına karıştı, darbe listesinde' vb. iddialar ve hayali senaryolarla insanları korkutarak dolandırdıkları, dolandırıcılık olayı sırasında telefonu kapattırmadıkları ve kimi zaman yeni bir hat çıkartarak yakınlarının ve kolluk görevlerinin dolandırılan şahsa ulaşmasının engellendiği tespit edilmiştir" denildi.

"Vakit geçirmeden 112 veya 155 ihbar hatlarını arayın" uyarısı

Açıklamanın devamında ise, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için; adres bilgileri, kimlik numarası, banka hesabı gibi özel bilgileri kurumsal kimliğinden emin olunmayan kişiler ile paylaşmamaları, Cumhuriyet savcısı, jandarma, polis, özel kalem müdürü, banka görevlisi, sigorta yetkilisi veya herhangi bir kamu personeli ve kamu kurumu tarafından vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde para, altın vb. istenemeyeceğinin bilinmesi, telefon görüşmeleri esnasında arka planda gelen telsiz vb. seslere itibar edilmemesi, dolandırıldığını düşünen vatandaşlarımızın vakit geçirmeden 112 veya 155 ihbar hatlarını aramalarını veya en yakın kolluk birimine müracaat etmeleri, vatandaşlarımızın tanımadığı kişilerden gelen sosyal medya isteklerini kabul etmemeleri, önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Jandarma, Polis, Isparta Valiliği, 3. Sayfa
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