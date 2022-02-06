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Isparta Valiliğinden evinde ölü bulunan kişiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Isparta Valiliğinden evinde ölü bulunan kişiyle ilgili açıklama Açıklaması

06.02.2022 10:25
Isparta Valiliğinden evinde ölü bulunan kişiyle ilgili açıklama Açıklaması

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği bildirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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Ramazan Nazlı, Isparta, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta Valiliğinden evinde ölü bulunan kişiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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