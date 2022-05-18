Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı

18.05.2022 17:06

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğinden Isparta Valiliğine atanan Aydın Baruş göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğinden Isparta Valiliğine atanan Aydın Baruş göreve başladı.

Vali Baruş'u valilik önünde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, kaymakamlar, kurum müdürleri karşıladı.

Baruş, gül şehrinde güllerle karışlanmanın ve gül insanlarla muhatap olmanın kendisi için büyük bir heyecan olduğunu söyledi.

Malatya'dan sonra Isparta'da görev yapmasının kendisi için büyük onur olduğunu belirten Baruş, "Bunu bahşeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Her gün yeni bir başlangıç, her yeni görev bir umut." dedi.

Baruş, görevini dürüstlükten ödün vermeden sürdüreceğini vurgulayarak, "Buradan aynı karşılandığım gibi güllerle uğurlanmak istiyorum. Kamu görevlilerinin temel amacı insanımıza hizmet. Bu görevlerde bulunmamızın hikmeti budur. Devlet vatandaş birliğini sağlamak en temel hedeflerimizden biri olacaktır. Güller şehrinin insanlarının yüzünü daima güldürmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma prensibinin disiplin ve fedakarlığa dayalı olacağını bildiren Baruş, şöyle devam etti:

"Kamu görevinde bulunan arkadaşlarımızdan her zaman ciddiyet bekleyeceğim.

Vatandaşımızın gönlünü kazanmalarını her zaman kendilerine nasihat edeceğim. İstişare, danışma, fikir alma çok önemli bunun için. Isparta'daki toplumun tüm kesimleriyle birlikte vatandaşımızla daima birlikte olarak el ele kentin daha ileriye gitmesi için çaba sarf edeceğim."

Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı
Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı
Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı
Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı
Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı
Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı
Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı

YORUMLAR
500
Isparta Valiliği görevine atanan Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı Isparta Valiliği görevine atanan Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı! Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta Valisi Aydın Baruş, görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement