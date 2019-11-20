Son Dakika Haberleri: Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Isparta 32 Spor hepimizin takımı, üzerimize düşeni yapacağız"
Son Dakika Spor Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: 'Isparta 32 Spor hepimizin takımı, üzerimize düşeni yapacağız' - Son Dakika Spor

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Isparta 32 Spor hepimizin takımı, üzerimize düşeni yapacağız"

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Teknik Direktörü Hasan Şengün, Isparta Valisi Ömer Seymeoğlu'na iade ziyarette bulundu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Teknik Direktörü Hasan Şengün, Isparta Valisi Ömer Seymeoğlu'na iade ziyarette bulundu. Vali Seymenoğlu, 'Dobi Hasan'lı Isparta 32 Spor'a başarı dileklerinde bulunarak, kanunlar çerçevesinde takıma gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.


Ziyarette Isparta 32 Spor, şehir ve Üniversite spor gündemi de konuşuldu.


'Dobi Hasan' lakaplı Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, aynı zamanda hemşehrisi olan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na spora olan ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Valimiz daha önce kulübümüzü ziyaret ederek bizleri mutlu etmişti. Biz de bacanağım aynı zamanda SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin Hocam ile birlikte ziyaret etmek istedik. Valimizin spora olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu hafta Manavgat Belediyespor'la şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacağız. Zor bir maç. Ama önemli olan bizim ne yaptığımız. Kazanıp, yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Şengün, Türk futbolunun kurtuluşun altyapı olduğunu ve Isparta 32 Spor'un geleceğin yıldızlarını yetiştirmesi için saha ve tesis imkanları verilmesi halinde çok daha güzel günlerin beklediğini sözlerine ekledi.


Seymenoğlu: "Isparta 32 Spor hepimizin takımı, üzerimize düşeni yapacağız"


Vali Ömer Seymenoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ilgili kanunlar çerçevesinde de takıma destek olacaklarını söyledi.


Vali Seymenoğlu, hemşehrisi 'Dobi Hasan'lı Isparta 32 Spor'a da başarılar dileyerek, "Isparta 32 Spor hepimizin takımı. Bizler de yasalar çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.


Seymenoğlu, spor turizminin önemine dikkat çekerek, Davraz Kayak Merkezi'ne de büyük önem verdiklerini dile getirdi.


Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle hatıra pozu çektirerek, son buldu. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Hasan Şengün, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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