Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Korona virüsten dolayı kentte 2 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Korona virüsten dolayı kentte 2 kişi hayatını kaybetti"

6 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Korona virüsten dolayı kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu günlerde biz hiç ama hiç kimseyi güller ve göller diyarı, güzel ilimize maalesef davet edemiyoruz" dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu:

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Korona virüsten dolayı kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu günlerde biz hiç ama hiç kimseyi güller ve göller diyarı, güzel ilimize maalesef davet edemiyoruz" dedi.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni tip Korona virüsle ilgili şehirde yürütülen çalışmalar ve son durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse bakanlıklar ve bilim kurulu tarafından alınan kararların kentte Valilik öncülüğünde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla titizlikle uygulanmakta olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu, alınan tüm karar ve önlemlere rağmen virüsün yayılma hızı, hastalığa yakalanan insan sayısı ve ölüm sayısının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Isparta'da da arttığına dikkat çekti.


"İlimizde bu salgından dolayı vefat eden kişi sayısı 2'dir"


Vali Seymenoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı üzere, ilimizde Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 268'dir. İller sıralamasında 6. sıradayız. Nüfusa göre vaka sayısı açısından ise maalesef 1. sıradayız. Ayrıca ilimizde bu salgından dolayı vefat eden kişi sayısı 2'dir. Canlarımızı bir bir elimizden alan, sosyal hayatımızı bitirme noktasına gelen bu salgının üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girilmiştir. Bu vaka sayıları zaman içerisinde mutlaka değişecektir. Bu sebeple gerek başka yerleşim yerlerinden ilimize gelmeyi düşünenler, gerekse kendi il sınırlarımız içerisindeki insanlarımızın iller, ilçeler, kasabalar ve köyler arasındaki hareketliliğini kesinlikle durdurmaları ve sınırlamaları hem kendi sağlıkları için hem de toplum sağlığı için bu günlerde çok daha önem arz etmektedir."


"Bu süreçte hiç kimseyi güller ve göller diyarına davet edemiyoruz"


Vali Ömer Seymenoğlu, Korona virüs tedbirleri kapsamında hiç kimseyi güller ve göller diyarı Isparta'ya davet edemediklerini ifade ederek, şehirde yaşayanları da bulundukları yerleşim yerlerinden ayrılmamaya ve evde kalarak, alınan tedbirlere daha sıkı uymaya davet etti. Vali Seymenoğlu, yaptığı açıklamada "Sosyal mesafeye (diğer kişi ile en az 1.5 metre mesafe) kendi ev ve iş yerlerimiz de dahil olmak üzere her ortamda dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alış veriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, şahsi temizliğimiz dahil olmak üzere hijyen kurallarının uygulanmasında hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini sabır, fedakarlık ve dirayetli bir duruşla arttırmalıyız. Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceği hususunu, hep birlikte bizlerin uygulamadaki ısrar ve kararlılığı belirleyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor" sözüne istinaden tüm halkımızdan sabır diliyor, belirlediğimiz kurallara titizlikle uymalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:23 Kaynak: İHA

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