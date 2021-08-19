Keçiborlu İlçesinde Şehit Ailemiz ve Gazimiz Ziyaret Edildi - Son Dakika

Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle bulduğu her fırsatta bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu Keçiborlu ilçesinde ikamet eden Kore Gazimiz Yusuf İzzet Gün ve aziz şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Ümit Avcı'nın İncesu köyünde ikamet eden annesi Zehra Avcıyı ziyaret etti.

İlk olarak ilçe merkezinde ikamet eden Kore Gazimiz Yusuf İzzet Gün'ü ziyaret eden Vali Seymenoğlu Gazi Gün ile bir süre sohbet ederek herhangi bir isteği olup olmadığını sordu. Sohbet sırasında konun koronavirüs aşısına gelmesi üzerine Gazi Gün, "Ben 90 yaşındayım ve 3. doz aşımı oldum, salgından biran önce kurtulmamız için herkes aşı olsun" diyerek misafirlerinin takdirini topladı.

Ardından, 1997 yılında Şırnak'ta görev yaparken Kuzey Irak bölgesinde katıldığı operasyonda kahramanca şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Avcı'nın İncesu köyünde bulunan annesi Zehra Avcı'yı evinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, taziye dileklerini ileterek şehit annesi Avcı ile bir süre sohbet etti. Vali Seymenoğlu şehit annesi Avcı'ya "Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi. Ziyarette aziz şehidimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar da edildi.