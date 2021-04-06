Isparta Valisi Seymenoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Seymenoğlu, gönderdiği kutlama mesajında, AA'nın 101 yıldır, doğru, tarafsız, haber anlayışıyla yayın hayatına devam ettiğini belirtti.
AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi dünyaya duyurmak için kurduğunu hatırlatan Seymenoğlu, "101 yıllık birikim ve tecrübesiyle, güçlü Türkiye'nin güçlü ajansı haline gelen AA'nın 101'inci yıl dönümünü kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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