Isparta Valisi Seymenoğlu'dan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı - Son Dakika
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Isparta Valisi Seymenoğlu'dan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

02.03.2022 18:21
Isparta Valisi Seymenoğlu'dan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak, yakalanınca da hafif atlatmak için aşının önemli olduğunu bildirdi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak, yakalanınca da hafif atlatmak için aşının önemli olduğunu bildirdi.

Seymenoğlu, Muhasebeciler Günü kapsamında düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının değişen varyantlarla devam ettiğini söyledi.

Salgın sürecinde maske, mesafe, hijyen ve aşılamanın önem taşıdığını aktaran Seymenoğlu, bazı vatandaşların kurallara uymadığı için vakalarda artış olduğunu ifade etti.

Isparta'da günlük vaka sayılarının 550 ile 600 arasında değiştiğine değinen Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Isparta genelindeki hastanelerde 235 koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor. Salgının başladığı günden bugüne kadar yaklaşık bin kişi, salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Sosyal medyada, 'aşı olan da salgına yakalanıyor' diye paylaşımlar yapılıyor. Doğru, ben de 5 doz aşı oldum ama yakalandım. Eğer aşı olmasaydım belki hastanede yatacaktım. Kalp rahatsızlığım var, belki çok daha ağır atlatacaktım. Onun için aşı olmamız gerekiyor."

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Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta Valisi Seymenoğlu'dan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı - Son Dakika


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