Isparta'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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Isparta'da emniyet kemeri denetimi

29.04.2022 23:07
Isparta'da emniyet kemeri denetimi

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Ramazan Bayramı süresince trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Isparta girişinde Polis Denetim Noktasında gerçekleştirilen denetimler Vali Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, trafik polisleri ve Toplum Destekli polislerin katılımıyla gerçekleştirildi. Trafik polislerince durdurulan araçlarda bulunan sürücülere ve beraberindeki yolculara trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunan Vali Seymenoğlu, tüm vatandaşların bayramlarını tebrik ederek gül lokumu ve gül kolonyası ikram etti. Minik yolculara da kırmızı düdük, boyama kitabı, boya kalemi, polis arabası ve polis üniforması hediye eden Vali Seymenoğlu, çocuklardan ebeveynlerinin trafik kurallarına uymamaları halinde düdük çalarak onları uyarmalarını istedi. Sürücüler ise uygulamanın çok yerinde olduğunu söyleyerek, hediyeler için Vali Seymenoğlu ve trafik ekiplerine teşekkür ettiler.

Denetimlerde ilk kez kullanılan bir uygulama dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" bünyesinde yürütülen uygulamada sürücüler ve yolcular "Yaşam Tüneli" adı verilen çadıra davet ediliyorlar. Çadır içerisine araçlarıyla geçen sürücü ve yolculara perdeye yansıtılan görüntülerde, meydana gelen kazalarda yapılan hatalar izletilerek bilgilenmeleri sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması çerçevesinde Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde Mobil Radar Araçları ve Elektronik Sistemlerle hız denetimlerinin artırılacağı bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi
Isparta'da emniyet kemeri denetimi

YORUMLAR
500
Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ MAHMUTBEY GİŞELERİNDE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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