Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

- Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Isparta Valisi Seymenoğlu: "Gaziler ve şehitler bu milletin gönlündedir" Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

- Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Isparta Valisi Seymenoğlu: "Gaziler ve şehitler bu milletin gönlündedir"

ISPARTA - Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, gazilerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcileri olduğunu söyledi.

Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilk olarak tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, gazi ve şehit yakınları derneklerinin yöneticileriyle üyeleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Daha sonra şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz"

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, gazilerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcileri olduğunu söyledi. Ayyıldız, "Sizler Şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız gazilik unvanı atamızdan bizlere intikal eden en büyük mirastır. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesi ve bekasının sağlanması, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları ile fedakarlıkları sayesindedir" dedi.

Ayyıldız'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Şehitlik ziyaret edildi

Meydandaki törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, duaların ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Protokol üyeleri şehitlikten sonra Asri Mezarlık'taki muharip gazilerin kabirlerini de ziyaret etti.

Isparta'da 2 dernek aynı çatı altında

Etkinlikler kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki protokol üyeleri, Isparta Belediyesi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni aynı çatı altında buluşturmak için inşa ettirilerek, 15 Temmuz 2020'de hizmete açılan binayı ziyaret etti.

"Derneklerin tesisi belediyenin hızlı çalışmasıyla 15 Temmuz'da açıldı"

Ziyarette konuşan Vali Seymenoğlu, derneklerin yer aldığı binanın temelinin 19 Eylül 2019'da atıldığını ve Isparta Belediyesi'ni hızlı çalışması ile 15 Temmuz'da açıldığını söyledi. Vali Seymenoğlu, "Bugün de nasip oldu ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde hep bir aradayız. Fiziki yapılar insanımıza değer verme açısından elbette önemli ama esas olan gönüllerde yer alabilmektir. Tesisler olsa da olmasa da gaziler ve şehitler ile yakınları bu milletin gönlündedir. Kimse bunun tersini söyleyemez. Gaziler ve şehit yakınları devlete emanettir. Devlet her zaman onların yanındadır. Emin olun gaziler ve şehitlerimiz 82 milyonun gönlündedir. Onların aileleri de gönlümüzdedir ve başımızın tacıdır" diye konuştu.

"Onların sayesinde bugün rahat ve huzurlu yaşayabiliyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 99 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verildiğini hatırlattı. Vatanın bütünlüğü, bayrağın dik durması ve ezanın okunması için ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek çıktıkları yolda başarıyla dönen gazilerin gününü kutladığını belirten Başdeğirmen, "Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünleri bize yaşattıkları için hepsinden Allah razı olsun. Ülkemizde bugün rahat ve huzurlu yaşayabiliyorsak bu, şehit ve gazilerimizin cansiperane görev aşkı sayesindedir" dedi. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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