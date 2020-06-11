Isparta Valisi Seymenoğlu GES'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Eğirdir Bademli Köyünde "Güneş Enerjisi Çiftçinin Emeğine Güç Veriyor" projesi kapsamında yapılan Güneş Enerji Santralinde (GES) incelemelerde bulundu.



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan "Güneş Enerjisi Çiftçinin Emeğine Güç Veriyor" Projesi kapsamında, KDV hariç 1 milyon 123 bin TL bedelle ihalesi yapılan ve yapımı tamamlanarak enerji üretimine başlayan 211,2 kWp DC Gücünde Arazi Tipi Güneş Enerji Santralinde (GES) incelemelerde bulundu. Vali Seymenoğlu Kaymakam Adem Çelik ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinden bilgi aldı.



Seymenoğlu, 4 dekar alana kurulan "Güneş Enerjisi Çiftçinin Emeğine Güç Veriyor" Projesi kapsamında yapılan santralin çok iyi sahiplenilmesini, doğru kullanılmasını belirterek, hayırlı olmasını temenni etti. Seymenoğlu'nun inceleme gezisine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclis Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Eyyup Doğan, Süleyman Sarpdağ, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITB Başkanı Ahmet Adar, İş İnsanı Ahmet Şahlan, Bademli Köyü Muhtarı Hüseyin Gökdaş ve basın mensupları katıldı. - ISPARTA