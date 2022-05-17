Isparta Valisi Seymenoğlu için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Isparta Valisi Seymenoğlu için veda töreni düzenlendi

17.05.2022 15:32
Isparta Valisi Seymenoğlu için veda töreni düzenlendi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu için düzelenden veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu için düzelenden veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Valilik önünde düzenlenen törene Seymenoğlu ve eşi Fecir Tuba Seymenoğlu'nun gözleri doldu.

Törende, Seymenoğlu ve eşinin üzerine gül çiçeği serpildi.

Seymenoğlui törene katılan, kaymakam, kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın kooperatifi üyeleri ve vatandaşlarla teker teker vedalaştı.

Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta halkından helallik istediğini söyledi.

Görevin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Seymenoğlu, "Üç buçuk yıldır Isparta'ma güzel şehrime büyük bir keyif alarak umut duyarak ve bütün insanlarımızla hizmet etmeye çalıştık. Bu benim için gurur kaynağı oldu. Bu alanda duygulanmamak elde değil. Tüm Ispartalılardan Allah razı olsun, yaptığımız çalışmalarda katkısı olan tüm hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

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