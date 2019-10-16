Son Dakika Haberleri: Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da muhtarlarla buluştu

Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Keçiborlu'da ilçe muhtarlar toplantısına başkanlık etti.

Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da muhtarlarla buluştu, System.String[]

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Keçiborlu'da ilçe muhtarlar toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ilçedeki güvenlik, çevre ve ulaşım konularına değinilerek, yaşanan sorun, sıkıntı ve çözüm yolları yerinde, ilgililerine aktarıldı.


Keçiborlu ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarların katıldığı ve Vali Seymenoğlu'nun başkan ettiği toplantıya, Kaymakamı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, daire müdürleri de katıldı.


İlk olarak Keçiborlu Belediyesi'ne yaptığı ziyaretin ardından toplantıya geçen Vali Seymenoğlu, konuşmasında ilçenin genel durumu ve sosyal kültürel faaliyetler hakkında çeşitli konulara değindi.


Vali Seymenoğlu ayrıca, ilçedeki mahallelerde güvenlik, elektrik, çevre, altyapı ve ulaşım sorunlarını da yerinde dinleyerek, muhtarların istek, talep ve görüşlerini aldı. - ISPARTA

Okan Leblebicier, Ömer Seymenoğlu, Keçiborlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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