Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Pazar yerlerine denetleme - Son Dakika

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Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Pazar yerlerine denetleme
6 saat önce
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlemelerine devam ediyor.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Korona virüs tedbirleri kapsamında denetlemelerine devam ediyor. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamaları pazar yerinde Vali Ömer Seymenoğlu tarafından denetlendi. Ayrıca pazar yerlerinde vatandaşların maske takma zorunluluğu ve pazar esnafının yine maske ve tulum giyme zorunluluğunu da yerinde denetleyen Isparta Valisi Seymenoğlu Cumhurbaşkanı'nın talimatları gereği ücretsiz olarak dağıtılacak maske ve kolonyanın yanı sıra salgına karşı alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara ve esnafa bilgi verdi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:28 Kaynak: İHA
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