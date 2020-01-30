Isparta Valisi Seymenoğlu'nu Kütahya'da - Son Dakika
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Isparta Valisi Seymenoğlu'nu Kütahya'da

6 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Isparta Valisi Seymenoğlu'nu Kütahya'da, System.String[]

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Vali Seymenoğlu'nu Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Toraman, teşekkür etti.


Vali Seymenoğlu, misafirperverliğinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür ederek günün anısına valilik şeref defterini imzaladı. - KÜTAHYA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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