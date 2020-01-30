Isparta Valisi Seymenoğlu'nu Kütahya'da - Son Dakika

Isparta Valisi Seymenoğlu'nu Kütahya'da
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kütahya Valisi Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Seymenoğlu'nu Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Toraman, teşekkür etti.
Vali Seymenoğlu, misafirperverliğinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür ederek günün anısına valilik şeref defterini imzaladı. - KÜTAHYA
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