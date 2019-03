Isparta Valisi Seymenoğlu Oyunu Kullandı

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu oyunu kullandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, oy kullanmaya eşi Tuğba Seymenoğlu ile birlikte geldi. Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi 'nde 1333 numaralı sandıkta oy veren Vali Seymenoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Ömer Seymenoğlu, Haftalar öncesinden bir seçim yarışı başlamıştı. Bu bir demokrasi şenliğidir. Tüm siyasi partiler, adaylar özgürce taleplerini, yapabileceklerini vatandaşla paylaşma imkanı buldu. Biz de Isparta il ve merkez ilçeyle 12 ilçede, bütün köylerimizde her türlü tedbirlerimizi aldık. Bütün sandık bölgesinde her sandıktaki arkadaşlarımız görev başında yer almışlardır. ve bir sıkıntı olmadan seçim süreci şu ana kadar devam ediyor. Bizim Allah'tan niyazımız inşallah seçim sonuçlanıncaya kadar, kazanan adaylar ilan edilinceye kadar herhangi bir sıkıntımız olmayacağı yönündedir dedi.Vatandaşları uyaran Vali Seymenoğlu, Şu an itibariyle seçim kanunları yürürlükte. ve seçim kanunundaki ceza hükümleri de çok sert ve çok ciddi anlamda cezalar içeriyor. O yüzden lütfen seçim kanununa, seçim hükümlerine ve ilçe seçim kurullarının emirlerine riayet edelim. Seçim yasakları işlememeye çalışalım. Aksi takdirde hiç hoş olmayacağımız sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Biz bütün güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız. Ben de kriz merkezine geçeceğim. Tüm arkadaşlarımız koordinasyon merkezindedir. İnşallah bu seçim sonuçları ülkemiz için vatanımız için hayırlı olur diliyorum. Isparta'mız için iyi sonuçlara vesile olur diliyorum. Demokrasi şöleninin huzur ve demokrasi içinde geçmesini temenni ediyorum diye konuştu. - Isparta