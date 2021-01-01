Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi - Son Dakika

Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi

01.01.2021 02:07
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi, System.String[]

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki kamu görevlilerini ziyaret etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki kamu görevlilerini ziyaret etti. Kent merkezindeki uygulama noktalarını tek tek dolaşan Seymenoğlu, görev yapan kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Başta salgınla mücadele olmak üzere gece gündüz demeden fedakarca çalışan kamu görevlileri yeni yılın ilk saatlerinde de görev başındalar. Vali Ömer Seymenoğlu, polisleri, jandarmaları, sağlık çalışanlarını, AFAD ekiplerini, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile itfaiye ve zabıta ekiplerini görevleri başında ziyaret etti. Salgınla mücadele kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması dolayısıyla vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeleri için fedakarca görev yapan kamu personelini yalnız bırakmayan Vali Seymenoğlu, Sav Kasabası, Gölcük ve Süleyman Demirel Üniversitesi uygulama noktalarını, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde bulunan filyasyon ekiplerini, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını, Acil Sağlık İstasyonu ekiplerini, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını, Vefa Sosyal Destek görevlilerini, AFAD ekiplerini, MOBESE birimini, Gülistan ve Halıkent Polis Merkezlerini, cadde ve sokaklarda görev yapan polis ekipleriyle itfaiye ve zabıta ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve yeni yıllarını tebrik etti. - ISPARTA

Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi
Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Valisi Seymenoğlu, yeni yıla görev başındaki kamu personelleriyle birlikte girdi - Son Dakika


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