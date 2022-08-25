ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

25.08.2022 17:33
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

Isparta ve Burdur'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattı.

Isparta ve Burdur'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattı.

Isparta'daki dernekten yapılan yazılı açıklamada, imam hatip okullarının, öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile ülkenin eğitim sisteminin bir parçası olduğu belirtildi. Eğitim sisteminin içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmam Hatip Okulları da bu okullardan biridir. Okul türleri içinde imam hatip okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz."

Burdur

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına açıklama yapan Mehmet Erdoğan, imam hatip okullarının eğitim hayatına zenginlik katan okullar olduğunu söyledi.

Saygısızca yaklaşım için tüm imam hatip okulu mezunlarını hukuk önünde hesap sormaya davet eden Erdoğan, "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde bugün tüm illerimizde yapılan bu basın açıklamasını bizler de Burdur'da sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Isparta, Burdur, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika

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