Isparta ve Burdur'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta ve Burdur'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

02.03.2022 23:23
Isparta ve Burdur'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta ve Burdur'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Isparta ve Burdur'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Isparta'da, kent merkezindeki kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Bazı mahallelerde kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Isparta Belediyesine bağlı 350 personelin karla mücadele çalışmasını yürüttüğü kentte, yağış devam ediyor.

Belediye, yağış nedeniyle araçların kapalı pazar yerleri ile ağaçların altına park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Burdur

Burdur'da da kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştığı kent merkezinde, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Kar nedeniyle zor anlar yaşayan üniversite öğrencisi Batuhan Büydüz, yoğun kar nedeniyle ağaçtan kırılan dalın altına kalma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Öte yandan, bazı üniversite öğrencileri de kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

YORUMLAR
500
Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı

Üniversite, Isparta, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta ve Burdur'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta ve Burdur'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement