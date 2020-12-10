İHH'nın yardım tırları Suriye için yola çıktı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Isparta ve Burdur'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan iki tır, Suriye'ye gönderildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gök Kubbe Fuar Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 yıldır Suriye'deki savaşın devam ettiğini belirtti.

Oradaki insanların evlerini, yurtlarını bırakıp başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Başdeğirmen, "Sığınmacıların bir çocuğunu Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ülkemizde misafir ediyoruz. Onlara gereken her türlü yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Isparta İHH Şube Başkanı Osman Akçil de İdlib'e un, şeker gibi temel gıda malzemelerin gönderildiğini ifade etti.