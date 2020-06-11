Isparta'ya 13 bin metrekarelik yeşil alan - Son Dakika

Isparta'ya 13 bin metrekarelik yeşil alan

Isparta'da Karayolları Kavşağı Şehir Hastanesi üst bölümünde yer alan ve köprüye kadar uzanan 13 bin metrekarelik bölge yeşil alan olarak düzenleniyor.

Isparta'ya 13 bin metrekarelik yeşil alan, System.String[]

Isparta'da Karayolları Kavşağı Şehir Hastanesi üst bölümünde yer alan ve köprüye kadar uzanan 13 bin metrekarelik bölge yeşil alan olarak düzenleniyor. Yaklaşık 50 yıldan buyana imarda yeşil alan görülen bölgede yer alan ve mülk sahibi konumunda bulunan keresteci ve diğer iş kollarındaki esnaf ile bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Biz kimseyi üzmeyeceğiz. Mutlu olarak, kucaklaşarak, helalleşerek bu işi yapacağız. Hep birlikte memleketimize güzel bir eser çıkaracağız" dedi.


Isparta'da Şehir Hastanesi üst bölgesindeki Karayolları Kavşağından başlayarak, Anadolu Mahallesi istikametine giden cadde üzerinde hastane yanında kalan ve şu anda kerestecilerin ve diğer iş kollarındaki esnafın bulunduğu toplam 13 bin metrekarelik hat yeşil alana dönüştürülüyor. Isparta Belediyesi Meclisi tarafından yaklaşık 50 yıl önce imarda yeşil alan olarak ilan edilen esnafın işyerlerinin bulunduğu noktada yapılacak çalışma ile şehre yeni bir cazibe merkezi oluşturulacak. Çalışma öncesinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülk sahipleriyle bir araya geldi. Keresteciler ve diğer iş kollarındaki esnaf ile yapılan toplantıda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Amacımız şehrimizde yaşanabilirliği daha üst seviyelere taşıyabilmek. Isparta'mız daha güzel, daha modern olsun istiyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek amacıyla çalışmalar içerisindeyiz. Sizlerin bu bölgede iş yaptığınız, mülk sahibi olduğunuz, kiraya verdiğiniz alan, düzenlenmesi gereken bir yer. Bu alan çok önceden park alanı olarak ayrılmış. Alt geçit ve üst geçit olan yerde 17 bin metrekarelik bir alan tamamen park alanı ve yine sizlerle konuştuğumuz alanın tamamı park alanı, istimlak sahası. Isparta Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirirken, sizleri üzmeden, yormadan kanunun bize vermiş olduğu yetki dahilinde burada bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sizlerle gönül rızasıyla bu işleri yapmak istiyoruz. Göreve geldiğimizden buyana yol ortasında kalan altı evi mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşarak yıktık. Kimin arsasını aldıysak karşılıklı anlaşmayla yaptık. Sizlerin bulunduğu yerde park alanıdır. Park alanı ilan edilmiş, ancak parası ödenmemiş ve bugüne kadar gelmiş. Biz parasını ödeyip sizlerle helalleşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Helalleşerek bu işi yapalım"


Esnafın mülkünü gerçek değerinde almak istediklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Tek isteğim gönülsüz olmasın. Mutlu olarak hep beraber kucaklaşarak, helalleşerek bu işi yapalım. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve dönemimizde de bunu yapacağız. Kimin mülküyle işimiz varsa helalleşerek ayrılacağız. Amacımız budur. Bir senedir bunu yapıyoruz. Biz kimseyi üzmeyeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte memleketimize güzel bir eser çıkaracağız" ifadelerinde bulundu.


Park alanında kalan mülk sahipleri de, bugüne kadar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in adil bir yönetim sistemi uyguladığını, mağdur edilmeyeceklerine olan inançlarını dile getirdiler. Esnaf, "Bugüne kadar cebir kullandığınızı görmedik ve bundan sonrada kullanmayacağınıza inancımız sonsuz. Buranın düzenlenmesi ile ilgili hiçbir karşı düşüncemiz yok. Sonuç odaklı olarak çalışacaksak, biz vermeye razıyız" görüşlerinde bulundular.


Görüşmenin ardından mülk sahipleri arazilerini bedeli karşılığında gönül rızasıyla belediyeye verme kararı aldılar. Hem Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hem de mülk sahipleri toplantıdan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Şehir Hastanesi yanında bulunan alanda kısa sürede çalışmalar başlayacak. Bölge aslına uygun olarak park ve yeşil alan olarak düzenlenecek. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'ya 13 bin metrekarelik yeşil alan - Son Dakika

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