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Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi "Sav" olarak değiştirildi
21 dakika önce
Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin isminin "Sav" olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin isminin "Sav" olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığının 31022 sayılı "yer adının değiştirilmesi kararı" Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, Isparta ili Merkez ilçesine bağlı Savköy beldesinin isminin "Sav" olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.
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