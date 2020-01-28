Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi "Sav" olarak değiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi 'Sav' olarak değiştirildi - Son Dakika

Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi "Sav" olarak değiştirildi

21 dakika önce

Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin isminin "Sav" olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi

Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin isminin "Sav" olarak değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığının 31022 sayılı "yer adının değiştirilmesi kararı" Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Isparta ili Merkez ilçesine bağlı Savköy beldesinin isminin "Sav" olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.

Isparta, Savköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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