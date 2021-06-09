Üye Girişi
Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular - Son Dakika

Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular

09.06.2021 11:58

Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular Kursta tanışarak dekoratif boyama atölyesi kuran 3 kadın ürünlere farklı renkler katıyor Hayallerinin peşinden gittiler, güçlerini birleştirip atölye kurdular Isparta'da yıllar önce katıldıkları Halk Eğitim Merkezi kurslarında...

Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular

Kursta tanışarak dekoratif boyama atölyesi kuran 3 kadın ürünlere farklı renkler katıyor

Hayallerinin peşinden gittiler, güçlerini birleştirip atölye kurdular

ISPARTA - Isparta'da yıllar önce katıldıkları Halk Eğitim Merkezi kurslarında tanışan 3 kadın arkadaş, hayallerinin peşinden giderek dekoratif ahşap boyama atölyesi kurdu. 4 yıldır başarılı bir şekilde atölyede çalışmalar yürüten 3 arkadaş, bir yandan ürünlere farklı renklerle hayat verirken bir yandan da kursiyerlere eğitimler veriyorlar.

Isparta'ya yıllar önce gelin olarak gelen Ziraat Mühendisi Esman Anlı, Harita Teknikeri Rabia Gülata ve ev hanımı Medine Bardak, katıldıkları Halk Eğitim Merkezi kurslarında tanıştı. İyi bir dostluk kuran 3 arkadaş kurslarda aldıkları eğitimleri daha da geliştirerek, hayalini kurdukları dekoratif ahşap boyama atölyesi kurdu. Atölyede workshop düzenleyerek eğitimler de veren 3 arkadaş, dekoratif boyama, ahşap boyama, eski yenileme, mobilya yenileme gibi çalışmalar yaparak ürünlere farklı renkler yansıtıyorlar. Eğitimlere katılan kadınlar da boş vakitlerinde atölyede boyama yaparak, hoşça vakit geçiriyor.

"Isparta'da eksiklikten yola çıkarak, büyükşehirlerdeki atölyeleri gezdik"

Atölyenin kurucularından Esma Anlı, Isparta'ya 20 yıl önce gelin olarak geldiğini, katıldığı kurslarda Medine Bardak ve Rabia Gülata tanıştığını söyledi. Arkadaşlarıyla beraber yağlı boyama, dekoratif boyama, takı ve rölyef gibi kurslar aldıklarını belirten Anlı, "Bu şekilde kurslarda iyi bir arkadaşlık oluşturduk. Daha sonra Isparta'da bu anlamda eksiklik olduğunu fark ettik. Büyükşehirlerde özel atölyeleri gezdik. Atölyelerdeki çalışmalar çok hoşumuza gitti. Biz de 'başlayalım bakalım devamı nasıl gelecek' diyerek yola koyulduk. 4 yıl oldu, çok yol kat ettik. Isparta'da farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Atölyeye gelenlerin tam anlamıyla yararlanmasını istiyoruz"

Atölyede çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Anlı, "Workshoplar düzenliyoruz, dekoratif boyamalar yapıyoruz, eski yenileme yapıyoruz ki bu son zamanlarda geri dönüşüm tüm Türkiye ve dünya için çok önemli. Ayrıca mobilya yenileme yapıyoruz ve hediyelik satışlarımız oluyor. Atölyemize gelen her bireyin tam anlamıyla buradan yararlanmasını ve eğitimini alarak, güzel işler çıkarmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Halen eğitimlere katılıyoruz"

Atölye kurmak için halk eğitim merkezinden aldıkları kursların yanı sırada özel derslere katıldıklarını kaydeden Esma Anlı, "Seminerlere de katıldık, hocalardan hızlandırılmış kurslar aldık. Tasarlama ve ilerlemenin sonu olmadığı için halen devam ediyoruz. Çünkü her yıl farklı ürünler çıkıyor onların tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

Esma Anlı, düzenledikleri kurslara genelde kadınların katıldığını ancak erkeklerden de çok talep olmasına rağmen alanlarının yetersiz olması nedeniyle kabul edemediklerini söyledi.

"4'üncü senemizdeyiz çok keyif alarak çalışıyoruz"

Atölye kurucularından Rabia Gülata da Isparta'ya gelin olarak geldiğini söyledi. Arkadaşlarıyla halk eğitim merkezi kurslarında tanıştıktan sonra böyle bir yola çıktıklarına değinen Gülata, "4'üncü senemizdeyiz, çok keyif alarak çalışıyoruz. Hanımlar buraya geldikleri için çok mutlular. Bayanları atölyemize bekleriz" dedi.

"Atölyenin en yaşlı öğrencisiyim"

Atölyedeki eğitimlere katılarak 2 yıldır farklı çalışmalar yapan Fatma Yılmaz, "Buranın en yaşlı öğrencisiyim. Buraya kendi evim gibi geliyorum. Yoksa bir tablo yapmışım, bir resim yapmışım çok önemli değil. Çocuklarımı ziyaret eder gibi geliyorum. 2 yıldır çok güzel resimler, objeler yaptım. Yağlı boyama, ahşap boyama gibi burada ne yapılıyorsa hepsiyle ilgileniyorum" diye konuştu.

Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular
Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular
Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular
Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular

Halk Eğitim Merkezi, Isparta, Medine, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü 15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 15:06 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı

Son Dakika Haberleri
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı         
15:12
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider         
14:42
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:26:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'ya gelin olarak geldiler, kursta tanışıp atölye kurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement