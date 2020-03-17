Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı - Son Dakika

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı

6 saat önce

SUUDİ Arabistan'dan umre ziyareti sonrası yurda dönen vatandaşların bir kısmı Isparta'da konuk edilirken, sayı son gelenlerle birlikte 586'ya yükseldi.

Isparta'ya getirilen umreci sayısı 586'ya çıktı, System.String[]

SUUDİ Arabistan'dan umre ziyareti sonrası yurda dönen vatandaşların bir kısmı Isparta'da konuk edilirken, sayı son gelenlerle birlikte 586'ya yükseldi. 14 gün boyunca Isparta'da öğrenci yurdunda konuk edilecek vatandaşlar için yemek servis ediliyor, özel ekipler ve çalışanlar üst düzey güvenlik önlemi eşliğinde hizmet veriyor.

Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, dün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, yolcular, havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi ve 4 otobüse bindirildi. Kafiledeki 180 kişinin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde Isparta'ya getirilen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vakalarının karantinasında kullanılmak üzere belirlenen, kentteki tek referans hastane olan Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ÖZEL YEMEK SERVİS EDİLİYOR

Kente dün gece getirilen 74 kişilik kafilenin ardından transferler devam etti. Şu ana kadar umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen ve Isparta'daki yurda yerleştirilenlerin sayısı 586'ya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen ve dün ilk gecelerini yurtta geçiren vatandaşlar için özel firma tarafından üretilen yemek servis ediliyor. Özel ekipler ve çalışanlar tarafından üst düzey güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlara yemekleri tek kullanımlık tabildotta veriliyor. Kaldıkları odanın önüne bırakılan yemekler vatandaşlar tükettikten sonra tekrar aynı yerden alınıyor. Bunun yanında kişisel ihtiyaçlar da temin ediliyor. Temel ihtiyaçlar yine görevliler tarafından koridorda kapıların önüne bırakılıyor. Görevliler odalara yaklaşmamaya gayret gösteriyor.


Suudi Arabistan, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: DHA
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