Son Dakika Haberleri: Isparta'ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü olarak bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü olarak bulundu

Isparta'ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü olarak bulundu

8 saat önce

Isparta'da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu.

Isparta'ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü olarak bulundu, System.String[]

Isparta'da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu.


Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi kızının kaldığı apartta konaklayan Mustafa Özcan (45), sabah saatlerinde kızı tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine söz konusu adrese 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.


Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı öğrenildi. - ISPARTA

Fatih Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
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