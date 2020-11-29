Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam - Son Dakika

Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam

29.11.2020 12:33
Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam, System.String[]

Isparta'da her gün annesiyle birlikte yaptığı pamuk şekerlerini satmak için kilometrelerce yol yürüyen Tahsin Büyükdığan, kente bu lezzeti sevdirdi.

Isparta'da her gün annesiyle birlikte yaptığı pamuk şekerlerini satmak için kilometrelerce yol yürüyen Tahsin Büyükdığan, kente bu lezzeti sevdirdi. Pandemiden dolayı kafelerin kapalı olmasının kendisini olumsuz etkilediğini ifade eden Büyükdığan, "İşimi çok seviyorum" dedi.

Isparta'da yaşayan 36 yaşındaki Tahsin Büyükdığan, doğal pamuk şekeri imalatı ve satışı yapıyor. Evde annesiyle birlikte her gün pamuk şekeri üreten Büyükdığan, satış yapmak için kilometrelerce yol yürüyor. Özellikle halkın yoğun olduğu bölgelerde dolaşan Büyükdığan, "Pamuk şeker, taze taze, tombul tombul" diye bağırarak ürününü vatandaşlara sunuyor. Tahsin Büyükdığan, pamuk şekerini kentte 7'den 70'e herkese sevdirdi.

"Alanlar 2-3 tane alıyorlar ve elimdeki ürünleri 1 saatte bitiriyorum"

2 yıldır pamuk şekeri işiyle uğraştığını belirten Tahsin Büyükdığan, "Pamuk şekerini evde annemle birlikte kendim yapıyorum ve paketleyip çarşıya çıkıyorum. Kafeler Caddesi, Valilik meydanı ve diğer mahallelerde satıyorum. Taze olduğu için alanlar çok memnun kalıyor. Alanlar 2-3 tane alıyorlar ve elimdeki ürünleri 1 saatte bitiriyorum. Havalar soğuk olduğu zaman pamuk şekeri işi olmuyor, o zaman da açılışlar organize ediyorum" dedi.

"Pandemi satışlarımı olumsuz etkiledi"

Pamuk şekerini genellikle çocuklar ve gençlerin aldığını ifade eden Büyükdığan, yetişkinlere de çok sayıda satış yaptığını söyledi. Pandemi sürecinin pamuk şekeri satışlarını olumsuz etkilediğine değinen Büyükdığan, "Kafelerin kapanması benim işimi etkiledi. Pandemiden önce kafelere girdiğimde gençlere satış yapabiliyordum. Onlar çok beğeniyor ve 'abi eline sağlık' diyorlardı. Gençlere de pamuk şekeri sevdirdim" diye konuştu.

"25-30 kilometre yürüyorum, 1 saatte bitiriyorum"

Her gün çarşıdaki yoğunluğa göre pamuk şekeri imal ettiğini kaydeden Tahsin Büyükdığan, hafta içi 60-65, hafta sonu ise 70-80 adet pamuk şekeri ürettiğini söyledi. Büyükdığan, "Günde yaklaşık 25-30 kilometre yürüyorum. Davraz Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kepeci Mahallesi derken çarşıya kadar geliyorum. İşimden çok memnunum. İşimi seviyorum. Çok şükür bu şekilde hayatımı kazanıyorum" dedi. - ISPARTA

Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam
Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam
Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam
Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam
Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Isparta'ya pamuk şekerini sevdiren adam - Son Dakika


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