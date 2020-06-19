Isparta'ya tayini çıkan Yalıhüyük Müftüsü Özkan, cemaatle vedalaştı - Son Dakika

İki buçuk yıldır Yalıhüyük'te müftülük görevini yürüten Önder Özkan, tayininin Isparta'nın Sütçüler ilçesine çıkması nedeniyle vatandaşlarla vedalaşarak helallik istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçenin pazar yerinde kılınan cuma namazı sonrası konuşan Özkan, "Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor, 'Dünyadayken bir garip gibi ol veya yolcu gibi ol' diyor. Biz de bu tayinlerimizde bunu yaşıyoruz. Hepinizden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim hakkım varsa sizlere helal olsun." dedi.

Namaz sonrasında uğurlanan Özkan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.