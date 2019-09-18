Isparta, YALTSO binasının temeli atıldı

Isparta Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası (YALTSO) için yapılacak yeni hizmet binasının temeli atıldı.



Düzenlenen temel atma törenine YALTSO Başkanı Yalçın Kurucu ve Meclis Başkanı Afşin Durutürk ile meclis üyeleri katıldı.



Temeli atılan yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Oda Başkanı Yalçın Kurucu, "İlçemiz, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde faaliyet vermektedir. Belediyeden kiralık olan mevcut hizmet binamız, sayısı artan üyelerimiz için artık yetersiz kalmakta, yenileme bedeli yüksek olmakla beraber, diğer kurumlar için servis açılması mümkün olmamaktadır. Bu yeni binamızda başta Yalvaç OSB, KOSGEB, BAKA olmak üzere, İş - Kur Müdürlüğü'ne ait fiziki mekan tahsisleri rahatlıkla mümkün olacaktır. Hizmet binamız 4 kattan oluşuyor. Binamız 260 metrekare üzerine kurulu toplamda 1128 metrekareden meydana geliyor. Projede arşiv olarak kullanılacak olan bodrum kat, üye işlemlerinin yapılacağı giriş kat, yönetim ve kurum temsilciliklerin bulunacağı 2. kat ve odamız prestijine yakışır çok amaçlı da kullanılabilecek toplantı salonu yer alıyor. Mümkün olan en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz, yapımında bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.



Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından YALTSO hizmet binası inşaatının temeli atıldı. - ISPARTA