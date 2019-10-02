Son Dakika Haberleri: Isparta yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı
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Isparta yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

41 dakika önce

Yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktıISPARTA'da seyir halindeki otomobilin kapağı yarı açık bagajında yolcu taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

ISPARTA'da seyir halindeki otomobilin kapağı yarı açık bagajında yolcu taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından takibe alınan araç yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

Olay, 27 Eylül tarihinde meydana geldi. Eğirdir- Gelendost karayolunda seyir halindeki bir otomobilin yarı açık bagajında insan taşındığını gören başka bir araç sürücüsü bu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, aracı takibe aldı.

32 YU 025 plakalı, beyaz renkli otomobil dün sabah saatlerinde Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta fazla yolcu bulunduğu, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak', 'araca fazla yolcu bindirmek' ve 'araç muayenesi yaptırmamaktan' idari para cezası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi.

Isparta yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

Gelendost, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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